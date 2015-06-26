Беларусь с 1 июля повышает тарифы на транспортировку нефти

С 1 июля Беларусь вводит новые тарифы на услуги по транспортировке нефти по магистральным трубопроводам, расположенным на ее территории, передает БЕЛТА.

Речь идет о тарифах на услуги по транспортировке нефти по магистральным трубопроводам предприятий "Гомельтранснефть Дружба" и "Полоцктранснефть Дружба".

Читайте такжеПоследствия дружбы с Россией: 80% предприятий Беларуси сократили рабочую неделюВ частности, тариф по маршруту Унеча (Высокое) - Адамова Застава вырос с 234,85 до 242,14 российских рублей за тонну нетто (без учета налога на добавленную стоимость), Унеча (Высокое) - Броды - с 100,88 до 104,01 российского рубля, Унеча (Высокое) - Мозырь - открытое акционерное общество "Мозырский нефтеперерабатывающий завод" - с 50,05 до 51,61 российского рубля.