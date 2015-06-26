Украина хочет договориться с Россией по газу на прежних условиях – Демчишин

Министр энергетики и угольной промышленности Украины Владимир Демчишин 30 июня отправиться в Вену для участия в трехсторонних газовых переговорах в формате Украина – Европейский Союз – Россия, сообщает пресс-служба Минэнергоугля.

"На встрече в Вене мы хотим подписать новый пакет договоренностей по поставкам газа для всего отопительного сезона. По нашей информации, с российской стороны конечной позиции по цене пока нет, мы же будем настаивать на продолжении условий, действовавших в прошлом году", - цитирует пресс-служба слова министра.

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Как ранее сообщал УНИАН, премьер-министр Украины призвал правительства стран "Большой семерки" помочь Украине в достижении окончательного решения по вопросам поставок газа в Украину из России и транзита российского топлива через Украину в Евросоюз.

В начале июня Украина при посредничестве Европейской комиссии достигла предварительных договоренностей с российским газовым монополистом «Газпромом» о продлении условий так называемого «зимнего пакета» поставок российского газа в Украину. Стороны отмечали, что провели конструктивные переговоры по спорным газовым вопросам и на уровне экспертов подготовили протокол решений о поставках газа, который будет охватывать весь зимний сезон 2015-2016 гг.

Объем поставок является предметом договоренностей, однако в мае премьер-министр Арсений Яценюк сообщил, что Украина намерена в 2015 году покупать у России не более 50% необходимого стране объема импортного газа.