Не дождавшись денег от Китая, Газпром решил строить "Силу Сибири" за свой счет

"Газпром" при строительстве экспортного газопровода в Китай "Сила Сибири" справится собственными финансовыми инвестициями, заявил зампред правления "Газпрома" Андрей Круглов, передает РИА "Новости".

"Это - инвестиционная программа общества, мы готовы построить этот газопровод собственными силами", — сказал Круглов, отвечая на вопрос акционеров о том, каковы источники финансирования "Силы Сибири".

Читайте такжеУкраина и Венгрия с июля начнут тестировать виртуальный реверс газаНакануне Круглов оценил общую сумму инвестиций в "Силу Сибири" на период 2015-2017 годов в 480 миллиардов рублей.

После падения продаж российского газа в Европе и резкого сокращения потребления топлива из РФ Украиной «Газпром» вынужден искать новые рынки сбыта для своих действующих месторождений.

Так, год назад "Газпром" и китайская CNPC договорились о строительстве трубопровода "Сила Сибири" по "восточному маршруту", который должен быть запущен в конце 2018 года. Но потом никаких новостей о проекте не было. Китай тянул время.

В начале же июня т.г. "Газпром" отрапортовал об официальном старте строительства газопровода в Китае для приема российского газа по "восточному маршруту".

"... на прошлой неделе строительство газопровода для приема газа из России официально стартовало в Китае, а сварка первого стыка намечена на конец июня", - говорится в сообщении «Газпрома».

Работы на российском участке газопровода "Сила Сибири" идут по графику, уточнил «Газпром».

В качестве ресурсной базы для «Силы Сибири» выбраны два неразрабатываемых месторождения на Востоке России - Чаянда в Якутии и Ковыкта в Иркутской области.

В начале мая Газпром и CNPC подписали основные условия поставок газа по западному маршруту в объеме 30 миллиардов кубометров.