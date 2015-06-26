Газпром продолжает вешать на Нафтогаз долг за газ для "ЛНР" и "ДНР" - насчитал $212 миллионов

Глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что долг НАК «Нафтогаз Украины» за поставки газа в объеме 704 млн кубометров на оккупированный Донбасс составил 212 млн долл.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом он заявил на пресс-конференции в Москве по итогам годового собрания акционеров компании.

"На сегодняшний день «Газпром» в ЛНР и ДНР поставил 704 млн куб. м газа. Задолженность НАК «Нафтогаз Украины» на сегодняшний день составляет 212 млн долл. за поставки в эти регионы", - сказал Миллер.

Миллер заявил, что "Газпром" обратился к НАК «Нафтогаз Украины» с предложением, чтобы компания-трейдер подписала соглашение о поставках газа на оккупированный Донбасс.

«По украинскому законодательству заключить контракт на импорт газа может не только НАК «Нафтогаз», но и другая компания-трейдер. Мы в адрес «Нафтогаза» сделали предложение: если вы не оплачиваете поставки нашего газа в ЛНР и ДНР, если вы говорите, что мы не должны поставлять газ на эту территорию, то, может быть, вы согласитесь с тем, чтобы строго в соответствии с украинским законодательством контракт заключила какая-то компания трейдер», - сказал Миллер.

По его словам, на сегодняшний день «Нафтогаз» не дает ответов на вопросы, почему не оплачивается газ, поставленный на оккупированный Донбасс, сам не поставляет туда топливо, не рекомендует это делать «Газпрому» и не дает ответа по компании-трейдеру.

Миллер также сообщил, что ранее «Нафтогаз» обратился к «Газпрому» с предложением не поставлять газ на юго-восток Украины и заявил, что оплачивать эти поставки не будет.

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Кроме того, глава «Газпрома» напомнил, что в контракте с «Нафтогазом» указана точка входа. "Если НАК «Нафтогаз Украины» считает территории ЛНР и ДНР Украиной, то тогда вообще нет никакой коллизии с точки зрения оплаты. Если у НАК «Нафтогаз» какая-то другая позиция, то они должны об этом сказать, но они ничего не говорят", - отметил Миллер.