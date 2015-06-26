Миллер хочет оштрафовать Нафтогаз за недобор на $26,7 миллиарда

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом он сказала на пресс-конференции в Москве по итогам годового собрания акционеров компании.

"Что касается «бери или плати» (правило «бери или плати» заложено в контракте от 2009 года – УНИАН), мы уже сказали о том, на какой срок мы предоставили нашим украинским партнерам освобождение (от соблюдения этого правила). Но если говорить о 2014 годе... Строго в соответствии с контрактом нашим украинским коллегам мы предъявили штраф - общая сумма штрафа НАК «Нафтогаз Украины» по «бери или плати» составляет 26 млрд 700 млн долл.", - сказал Миллер.

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Как сообщал УНИАН, 30 апреля 2015 года «Нафтогаз Украины» подал в Стокгольмский арбитраж исковые требования на 10 млрд долл. в рамках арбитража против «Газпрома» по контракту на транзит газа, увеличив тем самым общую сумму по двум искам до 16 млрд долл.

Как отмечается в сообщении «Нафтогаза», компания хочет добиться от «Газпрома» компенсации за недоплату транзитного тарифа с 2010 года. Кроме того, в исковом требовании «Нафтогаз» заявляет о невыполнении обязательств «Газпрома» по объемам транзита газа через Украину, который с 2010 года неуклонно падает.

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Справка УНИАН. Российский газовый монополист «Газпром» требует от НАК «Нафтогаз Украины» в Стокгольмском арбитраже возврата 23,837 млрд долл. за недобор Украиной контрактных объемов газа с 2012 года, а также за недоплату, по мнению российской компании, за поставки «голубого топлива» в 2014 году.

Транзит российского газа в страны Европейского Союза через территорию Украины за 2014 год снизился по сравнению с 2013 годом на 29,1% - до 59,4 млрд куб. м.

Согласно транзитному контракту между Украиной и Россией, «Газпром» обязан ежегодно прокачивать через территорию Украины не менее 110 млрд кубометров природного газа.