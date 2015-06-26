В "Газпроме" передумали: хотят продлить транзитный контракт с Украиной

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом он сказал на пресс-конференции в Москве по итогам годового собрания акционеров компании.

"Вот говорят, коварный план «Газпрома» - прекратить транзит через Украину (с 2020 года - УНИАН). Давайте внесем ясность: есть действующий контракт на транзит через территорию Украины до конца 2019 года, есть активная непримиримая позиция Украины внести в этот контракт неприемлемые для нас условия", - отметил Миллер.

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"Мы говорим о том, что мы никогда на неприемлемых для «Газпрома» условиях не подпишем контракт на транзит", - подчеркнул он.

"Если предположить, что вдруг контракт не будет подписан, то, соответственно, все должны знать и понимать эти риски. Но мы никогда не говорили, что мы не будем вести переговоры с Украиной о транзитном контракте. Когда контакт будет заканчиваться, мы своевременно с нашими украинскими коллегами переговоры по транзитному контакту проведем", - сказал Миллер.

Напомним, "Нафтогаз Украины" и "Газпром" в 2009 году подписали контракты на поставку российского газа на период до 2019 года и на транзит газа в Европу через территорию Украины.

Как сообщал УНИАН, 14 января заместитель председателя Еврокомиссии по энергетическим вопросам Марош Шефчович по результатам встречи с главой «Газпрома» Алексеем Миллером заявил, что для него стали большой новостью планы «Газпрома» перенаправить транзит газа через Украину в Турцию с помощью нового газопровода, который планируется построить вместо «Южного потока».

В свою очередь, министр энергетики РФ Александр Новак отметил, что решение о строительстве газопровода в Турцию принято и «работы уже ведутся».

Позже стало известно, что решение о перенаправлении поставок газа в Европу в обход Украины с 2019 года принято высшим политическим руководством России.