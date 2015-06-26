Глава "Газпрома" ожидает решения Стокгольмского арбитража по спору с Украиной не раньше 2017 года

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом он сказал на пресс-конференции в Москве по итогам годового собрания акционеров компании.

"Мы с украинскими партнерами находимся в арбитраже. По-видимому, раньше 2017 года решения суда в Стокгольме ожидать не приходится», - сказал Миллер.

Читайте такжеМиллер хочет оштрафовать Нафтогаз за недобор на $26,7 миллиарда