В "Газпроме" недоумевают: украинцы до сих пор не пришли к ним за скидкой

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом он сказал на пресс-конференции в Москве по итогам годового собрания акционеров компании.

"Самое главное, что сегодня 26 июня, вечер пятницы, в понедельник уже 29, и НАК «Нафтогаз» как сторона по контракту в адрес другой стороны по контракту "Газпрома" о предоставлении скидки не обращалась", - сказал Миллер.

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По его словам, так как нет никакого обращения со стороны украинских партнеров, то и "нет предмета дискуссии и обсуждения".

Глава "Газпрома" отметил, что скидка будет предоставляться Украине поквартально и РФ будет ориентироваться на цену для Польши.