В "Нафтогазе" оценили заявление "Газпрома" о возможности переговоров относительно транзита газа

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

По словам Витренко, «Нафтогаз» избрал правильный путь, обратившись в Стокгольмский арбитраж.

«Вот что Стокгольмский арбитраж животворящий делает с Газпромом. Значит, мы на правильном пути», - написал он.

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Также, менеджер "Нафтогаза" выразил благодарность команде юристов и экспертов.

Вот что Стокгольмский арбитраж животворящий делает с Газпромом:)Значит, мы на правильном пути...Еще раз благодарю всю нашу большую команду юристов и экспертов! Posted by Yuriy Vitrenko on Friday, June 26, 2015

Как сообщал УНИАН ранее, глава российского "Газпрома" Алексей Миллер заявил, что "Газпром" готов к переговорам о продлении транзита через Украину после окончания транзитного договора в 2019 году.