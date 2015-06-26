В "Нафтогазе" оценили заявление "Газпрома" о возможности переговоров относительно транзита газа
Директор по развитию бизнеса НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко положительно прокомментировал решение «Газпрома» о переговорах относительно продления транзита через Украину после окончания транзитного договора в 2019 году.
Об этом он написал на своей странице в Facebook.
По словам Витренко, «Нафтогаз» избрал правильный путь, обратившись в Стокгольмский арбитраж.
«Вот что Стокгольмский арбитраж животворящий делает с Газпромом. Значит, мы на правильном пути», - написал он.
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Также, менеджер "Нафтогаза" выразил благодарность команде юристов и экспертов.
Вот что Стокгольмский арбитраж животворящий делает с Газпромом:)Значит, мы на правильном пути...Еще раз благодарю всю нашу большую команду юристов и экспертов!Posted by Yuriy Vitrenko on Friday, June 26, 2015
Как сообщал УНИАН ранее, глава российского "Газпрома" Алексей Миллер заявил, что "Газпром" готов к переговорам о продлении транзита через Украину после окончания транзитного договора в 2019 году.