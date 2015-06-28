Яценюк: Через 10 лет Украина должна на 100% обеспечивать себя собственным газом

Об этом заявил премьер-министр Арсений Яценюк в ходе программы «10 минут с премьер-министром».

«У нас есть с вами совместная задача: через десять лет Украина должна полностью, на 100%, обеспечивать собственные потребности в природном газе за счет нашего украинского газа», - сказал он.

По словам премьер-министра, при общем уровне потребления для населения в 21 млрд куб. м в год Украина добывает 19 млрд куб. м, из которых только 12 млрд куб. м идет на нужды населения, а еще 7 млрд добывают частные компании.

«Наша цель - увеличить добычу украинского газа и уменьшить зависимость от Российской Федерации», - подчеркнул Яценюк.

Напомним, ранее премьер-министр Украины призвал правительства стран "Большой семерки" помочь Украине в достижении окончательного решения по вопросам поставок газа в Украину из России и транзита российского топлива через Украину в Евросоюз.

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Премьер-министр напомнил, что в прошлом году Украине вместе со странами "Большой семерки" удалось достичь трехстороннего соглашения на уровне Украины, Европейского Союза и России о поставках газа в Украину и транзите газа в ЕС.

В мае премьер-министр Арсений Яценюк сообщил, что Украина намерена в 2015 году покупать у России не более 50% необходимого стране объема импортного газа, «даже при снижении цены на российский газ ниже европейской». В апреле Кабинет министров Украины утвердил прогнозный баланс газа на 2015 год с общим объемом потребления в 40 млрд кубометров и объемом импорта 25 млрд кубометров.