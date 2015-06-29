Медведев назвал конечную цену на газ для Украины

Таким образом, скидка составит только 39,97 долл. за тысячу кубометров или 13,92%.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом Медведев сказал на встрече с главой «Газпрома» Алексеем Миллером и главой Минэнерго РФ Александром Новаком.

«Конечная цена для Украины за тысячу кубометров газа на третий квартал составит около 247,17 долл. с учетом скидки. Ну а скидка будет в районе 40 долл.», - сказал Медведев.

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Он заявил, что РФ не может предоставить скидку на газ для Украины в прежнем размере - 100 долл. за тысячу кубометров из-за падения цен на нефть.

Медведев сообщил, что от украинской стороны поступило обращение с просьбой продлить действие скидки. При этом, по его словам, принято решение подписать постановление правительства, которое на один квартал установит особый порядок расчетов ввозной пошлины при поставках газа в Украину.

Как сообщал УНИАН, 1 апреля Медведев подписал постановление №295 о предоставлении Украине скидки на газ во втором квартале этого года в размере экспортной пошлины, но не более 100 долл. за тысячу кубометров. Ранее эта скидка предоставлялась по Харьковскому соглашению в замен на продления срока пребывания ЧФ РФ в Крыму, но была отменена российской стороной в одностороннем порядке после аннексии полуострова.

24 июня президент РФ Владимир Путин заявил, что при таком падении цен на нефть Россия не может предоставлять Украине скидку на газ как раньше, и цена должна быть на уровне цены для Польши.

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18 июня Новак сообщил, что скидка на газ для Украины в третьем квартале будет меньше 30%. «Этот процесс обсуждается на уровне правительства РФ, в соответствии с контрактом существует формула, в соответствии с которой предоставляется скидка - эта формула предусматривает, что если цена будет складываться свыше 333 долл., тогда скидка предоставляется в размере 100 долл., если же цена будет ниже, скидка будет до 30%. Я хочу подчеркнуть, что скорее всего, на третий квартал будет рассматриваться скидка меньше 30%», - сказал Новак.

9 июня в ”Газпроме” сообщили, что цена газа для Украины без скидки в третьем квартале составит 287,15 долл. за тысячу кубометров, в четвертом - 262,5 долл. за тысячу кубометров, и вопрос скидки обсуждается.