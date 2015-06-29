Россия подтвердила участие в газовых переговорах в Вене

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, премьер-министр России Дмитрий Медведев на встрече с главой «Газпрома» Алексеем Миллером и главой Минэнерго РФ Александром Новаком заявил: «Необходимо будет продолжить трехсторонний диалог в формате Россия-ЕС-Украина, который по линии правительства ведет министр энергетики с учетом подготовки к осенне-зимнему периоду».

В свою очередь Новак подтвердил проведение трехсторонних переговоров по газу завтра в Вене.

«Продолжаются трехсторонние консультации в формате Россия-Украина-ЕС. Очередной раунд намечен на 30 июня, на завтра. Основными темами, безусловно, будут вопросы, касающиеся закачки газа в ПХГ для надежного прохождения осенне-зимнего периода, а также оказание Еврокомиссией финансовой помощи «Нафтогазу Украины» для обеспечения закупок газа в необходимом объеме», - сказал Новак.

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Как сообщал УНИАН, делегацию Еврокомиссии на газовых переговорах с Украиной и РФ в Вене 30 июня возглавит вице-президент ЕК по вопросам Энергетического союза Марош Шефчович. С украинской стороны в переговорах будет участвовать министр топлива и энергетики Владимир Демчишин.