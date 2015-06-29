Медведев подписал постановление о поставках газа в Украину по цене $247

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление о поставках в III квартале газа в Украину по цене 247,18 долларов США за 1 тыс. куб. м

Об этом УНИАН сообщили в правительстве РФ.

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«В целях обеспечения цены поставки природного газа на территорию Украины в течение III квартала 2015 года около 247,18 долларов США за 1 тыс. куб. м подписанным постановлением устанавливается на временной основе на период с 1 июля 2015 года до 30 сентября 2015 года особый порядок расчёта ставки вывозной таможенной пошлины», - говорится в сообщении.

Таким образом, скидка составит только 39,97 долл. за тысячу кубометров или 13,92%.

Медведев заявил, что в течение всего зимнего периода и вплоть до конца II квартала цена на газ для Украины рассчитывалась со скидкой в размере 100 долларов на 1 тыс. кубометров.

Он отметил, что «будем исходить в ближайшие три месяца из этих решений (принятого постановления – УНИАН)».

По его словам, такое решение принято так как «просели мировые цены на нефть, от которых напрямую зависят цены на газ».

«Ну а там поживём – увидим, дальнейшие решения будут зависеть как от экономической ситуации, так и от ситуации на рынке газа и, соответственно, тех критериев, которые мы будем применять в будущем», - сказал Медведев.

Как сообщал УНИАН, 1 апреля Медведев подписал постановление №295 о предоставлении Украине скидки на газ во втором квартале этого года в размере экспортной пошлины, но не более 100 долл за тысячу кубометров. Ранее эта скидка предоставлялась по Харьковскому соглашению взамен на продления срока пребывания ЧФ РФ в Крыму, но была отменена российской стороной в одностороннем порядке после аннексии полуострова.

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24 июня президент РФ Владимир Путин заявил, что при таком падении цен на нефть Россия не может предоставлять Украине скидку на газ как раньше, и цена должна быть на уровне цены для Польши.

18 июня Новак сообщил, что скидка на газ для Украины в третьем квартале будет меньше 30%.

9 июня в "Газпроме" сообщили, что цена газа для Украины без скидки в третьем квартале составит 287,15 долл за тысячу кубометров, в четвертом - 262,5 долл за тысячу кубометров, и вопрос скидки обсуждается.