"Газпром": Поставки газа в Украину будут продолжать осуществляться по предоплате

В III квартале поставки российского газа в Украину будут и далее осуществляться по предоплате c возможностью оплаты одним или несколькими платежами.

Как сообщили УНИАН в управлении информации российского газового гиганта, сегодня «Газпром» направил в НАК «Нафтогаз Украины» оферту о подписании дополнения к действующему контракту купли-продажи природного газа в 2009-2019 годах.

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«Дополнение определяет условия и порядок поставок российского газа в Украину в III квартале 2015 года. Согласно дополнению, сохранены условия и порядок поставок, действовавшие во II квартале с.г. В частности, поставки газа в Украину будут осуществляться по предоплате c возможностью оплаты одним или несколькими платежами», - говорится в сообщении.

Таким образом, условия поставок российского газа в Украину в III квартале полностью определены, отметили в «Газпроме».

Как сообщал УНИАН, 1 апреля Медведев подписал постановление №295 о предоставлении Украине скидки на газ во втором квартале этого года в размере экспортной пошлины, но не более 100 долл за тысячу кубометров. Ранее эта скидка предоставлялась по Харьковскому соглашению в замен на продления срока пребывания ЧФ РФ в Крыму, но была отменена российской стороной в одностороннем порядке после аннексии полуострова.

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24 июня президент РФ Владимир Путин заявил, что при таком падении цен на нефть Россия не может предоставлять Украине скидку на газ как раньше, и цена должна быть на уровне цены для Польши.

9 июня в "Газпроме" сообщили, что цена газа для Украины без скидки в третьем квартале составит 287,15 долл за тысячу кубометров, в четвертом - 262,5 долл за тысячу кубометров, и вопрос скидки обсуждается.

29 июня премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление о поставках в III квартале газа в Украину по цене 247,18 долл за 1 тыс. куб. м