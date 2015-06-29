Порошенко назначил главу комиссии по коммунальным тарифам и энергетике
21:00, 29 июня 2015Энергетика
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Перед этим президент подписал указ об увольнении Вовка с должности в.и.о. главы НКРЭУ.
Порошенко назначил Вовка председателем Нацкомиссии / Фото УНИАН
Президент Украины Петр Порошенко назначил Андрея Вовка председателем Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг.
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Соответствующий указ обнародован 29 июня на сайте главы государства.
Перед этим Порошенко подписал указ об увольнении Вовка с должности в.и.о. главы НКРЭУ.
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