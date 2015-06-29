Под дополнительные экономические санкции Канады попали "Газпром" и "Транснефть"

Канада ввела дополнительные экономические санкции в отношении России, добавив в санкционные списки 14 российских юридических и 3 физических лица.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление канадского премьер-министра Стивена Харпера.

Кроме того, Канада ввела запрет на импорт и экспорт товаров с территории оккупированного Россией Крыма.

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"Введение дополнительных санкций в отношении России было принято в координации с нашими партнерами", - отмечается в заявлении премьера.

Российские компании "Газпром", "Газпром нефть", "Сургутнефтегаз" и "Транснефть" попали в расширенный санкционный список Канады. Об этом говорится в сообщении канадского МИД.

Как передает телеканал «Дождь», под новые санкции Канады попали лидеры Евразийского союза молодежи Александр Дугин, Павел Канищев и Андрей Коваленко.