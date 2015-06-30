Цены на нефть снижаются на фоне ситуации с Грецией

На мировых торгах во вторник, 30 июня, цены на нефть снижаются на фоне греческой проблемы, передает Reuters.

Так, с начала торгов стоимость Brent упала на 0,13% - до 61,93 доллара за баррель, WTI на 0,19% - до 58,22 доллара за баррель.

После того, как переговоры о финансовой помощи между правительством Греции и международными кредиторами в очередной раз закончились провалом на выходных, Европейский центробанк остановил жизненно важную поддержку греческих банков, не оставив Афинам иного выхода, кроме как отключить банковскую систему, чтобы предотвратить ее коллапс. 5 июня в стране пройдет референдум по основному вопросу - идти ли на условия Европейской комиссии, Европейского центрального банка и МВФ.

Читайте такжеГреция угрожает судебными тяжбами институтам ЕСБанки и фондовый рынок до этого времени будут закрыты (всю неделю), а на снятие денег через банкоматы, которые откроются во вторник, будет введен дневной лимит в размере 60 евро. Контроль за капиталом, вероятно, будет действовать в течение, как минимум, нескольких месяцев.

В отсутствие соглашения с кредиторами о финансовой помощи, Греция уже во вторник может объявить дефолт по долговым платежам Международному валютному фонду на сумму 1,6 миллиарда евро. Кроме того, Афины в ближайшие месяцы должны заплатить миллиарды евро Европейскому центробанку.

Кроме того, давление на рынок нефти оказывает укрепление доллара.