В украинских хранилищах уже почти 12 миллиардов кубов газа

Запасы газа в украинских подземных хранилищах газа (ПХГ) с 20 по 30 июня увеличились на 4,5%, или на 510 млн кубометров, - до 11,92 млрд кубометров, говорится в сообщении оператора газотранспортной системы Украины компании «Укртрансгаз».

Как отметили в госкомпании, с 1 по 29 июня украинские газохранилища пополнились на 1,720 млрд куб. м газа.

Суточный объем закачки природного газа в хранилища составляет около 55 млн кубометров.

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Как сообщал УНИАН, Украина в 2015 году планирует закачать в подземные хранилища 13,879 млрд куб. м газа для прохождения отопительного сезона 2015-2016 гг. и гарантирования бесперебойного транзита российского газа в страны Европейского Союза.

Отбор природного газа из подземных хранилищ в 2015 году запланирован на уровне 8,688 млрд кубометров.