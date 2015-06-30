Россия придумала, как в обход санкций построить электростанции в оккупированном Крыму

Дочерняя структура «Ростеха» – «Технопромэкспорт» купит оборудование для двух новых электростанций в оккупированном Крыму у завода «Сименс технологии газовых турбин», который на 65% принадлежит немецкой Siemens, а на 35% – «Силовым машинам», пишут «Ведомости» со ссылкой на федерального чиновника и источника, близкого к одной из сторон сделки.

Это - первый контракт завода, говорит один из них. Предприятие было официально открыто 18 июня.

Контракт был подписан весной, аванс уже выплачен, рассказывают собеседники «Ведомостей». Завод поставит «Технопромэкспорту» четыре парогазовые установки (ПГУ) мощностью 235 МВт с газовыми турбинами в 160 МВт. Еще один источник, близкий к одной из сторон сделки, указывает, что контракт предусматривает поставку оборудования для новой электростанции в Тамани (Краснодарский край), а не в аннексированный Крым. Турбины и правда сначала отправят в Тамань, но это формальность, чтобы обойти санкции, объясняет другой собеседник «Ведомостей».

Читайте такжеЕС продлил санкции против оккупированного Крыма еще на годСтоимость контракта ни один из трех собеседников «Ведомостей» не раскрывает. Ранее министр энергетики Александр Новак оценивал строительство двух электростанций в 72 млрд руб., из них более трети «Ростех» получит из бюджета.

Год назад правительство решило, что строить электростанции в оккупированных Симферополе и Севастополе будет «дочка» «Ростеха» «Технопромэкспорт». Будут построены четыре ПГУ мощностью 235 МВт. Часть затрат на проект – 25 млрд руб. компании должен компенсировать бюджет.

Представители «Ростеха», «Технопромэкспорта», «Сименс технологии газовых турбин» и Siemens в России отказались от комментариев. Их коллега из «Силовых машин» не ответил на запрос «Ведомостей».

Минэнерго действительно объявляло о намерении построить ТЭС в Краснодарском крае – в Тамани или Новороссийске мощностью около 600 МВт. Но инвестор для нее будет выбран на конкурсе, правила которого пока не утверждены.

Электростанции в оккупированном Крыму нужны для автономного энергоснабжения полуострова. Сейчас в пиковые часы он на 90% зависит от перетоков с Украины. Но российские заводы не производят турбины нужной мощности, а экспорт технологий и оборудования для крымской энергетики Евросоюз запретил год назад. На прошлой неделе санкции были продлены еще на полгода.

Современные газовые турбины в России не производятся: все новые электростанции комплектуются зарубежным оборудованием, говорит директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин. «Можно использовать российские турбины, но у них низкий КПД и более дорогая электроэнергия. Если есть задача построить современные электростанции – придется покупать зарубежные турбины», – заключает эксперт.

Siemens откажется обслуживать свои турбины в оккупированном Крыму, опасается один из собеседников «Ведомостей». Запчасти легко можно покупать на заводах Siemens в Китае и Иране, а сервис Siemens уже локализован в России, успокаивает топ-менеджер крупной инжиниринговой компании.

Накажет ли Евросоюз Siemens за этот контракт – вопрос взаимоотношений концерна и властей, говорит партнер Nevsky IP Law Николай Зайченко.