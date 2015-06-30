Рада отклонила поправки к закону о рынке газа

Как передает корреспондент УНИАН, по предложению председателя Верховной Рады Владимира Гройсмана законопроект №2055а был вынесен для голосования за основу, а затем за подготовку для повторного первого чтения. Однако ни одно из предложений Гройсмана не набрало необходимого количества голосов.

В пояснительной записке к законопроекту отмечалось, что документ определяет полный перечень деятельности на рынке природного газа, подлежащей лицензированию, и оговаривает полномочия Регулятора рынка. «Законопроект также выводит отношения по сертификации операторов газотранспортных систем из-под действия закона об административных услугах и о разрешительной системе хозяйственной деятельности - по аналогии с отношениями в сфере экономической конкуренции», - говорится в пояснительной записке.

Как подчеркнул один из авторов законопроекта, глава Комитета ВР по вопросам топливно-энергетического комплекса, ядерной политики и ядерной безопасности Николай Мартыненко, законопроект является «техническим» и приводит нормы о лицензировании хозяйственной деятельности в газовой сфере к единым нормам. «Законопроект несет исключительно технический характер. У нас есть два закона – о лицензировании отдельных видов хозяйственной деятельности, который вступил в силу 28 июня, а закон о рынке газа вступает в силу 1 октября. Один закон запрещает лицензирование поставок газа по нерегулируемому тарифу, а второй не запрещает. В этой связи (необходимо принять законопроект- УНИАН), чтобы не было хаоса на рынке, на котором работает порядка 300 компаний», - подчеркнул Мартыненко.

В то же время, парламентарии от фракции «Батькивщина» обратили внимание на то, что законопроект не является техническим. «Мы идем на дерегуляцию, а законопроект вводит дополнительное лицензирование на рынке, на котором работают 200-300 компаний. И это только увеличивает коррупцию в этой сфере. Мы все знаем, кому выдают лицензии, кому их выдают, почему их выдают, и как неугодные компании выдавливаются с рынка», - отметил народный депутат от «Батькивщины» Сергей Власенко.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада Украины 9 апреля приняла Закон «О рынке природного газа» (№2250), который определяет, что рынок природного газа функционирует на принципах свободной добросовестной конкуренции, за исключением деятельности субъектов естественных монополий, и на принципах обеспечения высокого уровня защиты прав и интересов потребителей природного газа.

Закон оговаривает вопросы обеспечения первоочередного интереса безопасности поставок природного газа, в частности путем диверсификации источников поступления природного газа; свободного выбора поставщика природного газа; равенства прав на ввоз и вывоз природного газа на/с территории Украины; невмешательства государства в функционирование рынка за исключением случаев, когда это необходимо для устранения недостатков рынка или обеспечения других общественных интересов, и при условии, что такое вмешательство осуществляется минимально достаточным способом.

По закону государственное регулирование рынка природного газа осуществляет Регулятор в пределах полномочий, определенных этим законом и иными актами законодательства, путем выдачи лицензий на право вести хоздеятельности на рынке.

Закон «О рынке природного газа» закрепляет устоявшиеся в Евросоюзе, экономически обоснованные подходы к организации работы газового рынка и предполагает разделение функций оператора от функций производителей и поставщиков, четкое определение функций государства и независимости регулятора, а также свободное ценообразование.

Документ был разработан Министерством энергетики и угольной промышленности Украины совместно с Национальной комиссией, осуществляющей государственное регулирование в сферах электроэнергетики и коммунальных услуг, и Национальной акционерной компанией «Нафтогаз Украины» во исполнение государственной политики имплементации Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС.