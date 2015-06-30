Новак: Москва не собирается согласовывать с Киевом размер скидки на газ

Россия не собирается согласовывать с Украиной размер предоставленной ей скидки на газ на третий квартал, заявил министр энергетики РФ Александр Новак в преддверии трехсторонних переговоров по газовым вопросам с участием Еврокомиссии, которые пройдут во вторник в Вене, передает Прайм.

"Это решение принимает правительство Российской Федерации, а не Украина. Поэтому здесь не требуется никакого согласия", - сказал Новак журналистам.

Он указал, что расчет предоплаты за поставки российского газа по контракту "Нафтогаза" с "Газпромом" будет производиться в третьем квартале исходя из цены в 247,18 доллара за тысячу кубометров.

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Накануне, 29 июня, премьер-министр РФ Дмитрий Медведев встретился с Новаком и главой "Газпрома" Алексеем Миллером для обсуждения газовых взаимоотношений с Украиной. Медведев сообщил, что правительство России приняло решение предоставить Украине скидку на третий квартал в размере 40 долларов. В результате цена российского газа для Украины с учетом скидки в этот период составит 247,18 доллара за тысячу кубометров - столько же, сколько и во втором квартале.

"Это не значит, что (Украина - ред.) должна принять (предложенную Россией цену на газ в третьем квартале - ред.). По этой цене будет "Газпром" счет выставлять... по заявке "Нафтогаза", - сказал Новак, добавив, что России не важно, примет ли Украина эту цену.