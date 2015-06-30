Переговоры в Вене: Украина настаивает на подписании соглашения по газу, действующего до апреля 2016 года

Украина в рамках трехсторонних переговоров о поставках российского газа в страну настаивает на разрешении всех спорных моментов до конца 1-го квартала 2016 года – до завершения судебных споров между Украиной и Россией в арбитраже Стокгольма.

Об этом говорится в сообщении Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины».

«Эффективное решение газового вопроса с Россией должно быть трехсторонним, обязывающим и фиксирующим временные соглашения по всем спорным вопросам как минимум до конца 1-го квартала 2016 года, - говорится в сообщении.- Решение, которое позволит обеспечить надежность поставок российского газа в Украину и ЕС до завершения судебных разбирательств между сторонами в Стокгольме, должно зафиксировать временные договоренности по всем вопросам, по которым у сторон есть разногласия».

Как подчеркнули в НАК, такую позицию компания озвучила в ходе трехсторонних газовых переговоров, проходящих в Вене.

«Украина настаивает на подписании такого решения в виде трехстороннего протокола на уровне министерств энергетики Украины, РФ и представителя Европейской комиссии, что должно обеспечить ответственное выполнение достигнутых договоренностей всеми сторонами процесса», - подчеркнули в НАК и напомнили, что стороны – «Нафтогаз» и «Газпром» - также должны подписать дополнение к договору на поставку газа.

По такому принципу, как отмечают в «Нафтогазе», был выстроен «зимний пакет», подписанный в Брюсселе в октябре 2014 года. «Этот пакет договоренностей продемонстрировал свою эффективность и обеспечил стабильные поставки российского газа в отопительный сезон 2014-2015 году», - резюмировали в компании.

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Как сообщал УНИАН, сегодня, 30 июня, в Вене проходят газовые переговоры на уровне министров энергетики Украины и России при участии вице-президента ЕК по вопросам Энергетического союза Мароша Шефчовича. Стороны должны закрепить договоренности об условиях поставок газа в Украину из России, включая цену газа, а также вопросы транзита и объемов закачки.