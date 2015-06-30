Киев и Москва не договорились по газовым вопросам, Еврокомиссия продолжит поиск идей - вице-президент ЕК

Об этом говорится в сообщении Европейской Комиссии, распространенном по итогам переговоров, которые состоялись во вторник в Вене с участием вице-президента европейской комиссии Мароша Шевчовича, министра энергетики РФ Александра Новака, министра энергетики Украины Владимира Демчишина и главы "Нафтогаза" Андрея Коболева, передает собственный корреспондент УНИАН.

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"Сегодняшние трехсторонние консультации еще раз показали, что все стороны договорились относительно принципов, необходимых для обеспечения стабильных и бесперебойных поставок газа в Украину и транзита в ЕС. Перевод этих принципов в совместно согласованные окончательные рабочие рамки требуют дальнейшей работы. Также встреча показала, стороны еще остаются далеко друг от друга. Мы договорились, что Комиссия будет выдвигать идеи, чтобы подготовить следующие шаги, чтобы смогли произойти следующие консультации. Мы используем лето, чтобы начать подготовку к следующему зимнему сезону", - заявил Шевчович.

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Как сообщал УНИАН, сегодня в Вене проходили газовые переговоры на уровне министров энергетики Украины и России с участием вице-президента ЕК по вопросам Энергетического союза Мароша Шефчовича.

Украина в рамках трехсторонних переговоров о поставках российского газа в страну настаивает на разрешении всех спорных моментов до конца I квартала 2016 года – до завершения судебных споров между Украиной и Россией в арбитраже Стокгольма.