"Нафтогаз" приостанавливает закупку газа у "Газпрома" с 1 июля до согласования условий поставки - заявление

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе украинской газовой компании.

"Транспортировка газа через территорию Украины для европейских клиентов "Газпрома" будет продолжаться в полном объеме в соответствии с контрактными условиями", - заверили "Нафтогазе".

В компании пояснили, что важным условием возобновления закупки российского газа является согласование временной позиции относительно спорных пунктов контракта между "Нафтогазом" и "Газпромом" на срок минимум до завершения 1 квартала 2016 года.

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"Договоренности должны быть изложены и закреплены таким образом, что предоставит каждой из сторон уверенность в их исполнении. Вопрос окончательных расчетов между "Нафтогазом" и "Газпромом" будет решен в ходе арбитражного разбирательства

относительно контракта на поставку газа в Арбитражном институте Стокгольма", - говорится в сообщении.

"Чтобы избежать нежелательной эскалации в газовом споре и предотвратить риск перебоев с поставками газа европейским потребителям в зимний период, украинская и европейская стороны предложили российской стороне согласовать такое временное решение. К сожалению, российская сторона пока не поддержала это предложение и отказалась от подписания трехстороннего правительственного протокола", - подчеркнули в компании.

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Нафтогаз надеется, что при содействии Еврокомиссии стороны в ближайшее время придут к согласию относительно приемлемых условий поставки газа из РФ для Украины.

"Нафтогаз" готов принять участие в трехсторонних переговорах по этому вопросу в любое время, согласованное тремя сторонами", - заверили в компании.

Как сообщал УНИАН, Украина и Россия не достигли договоренностей по газовым вопросам, Европейская Комиссия продолжит поиск выхода с тем, чтобы трехсторонние переговоры могли быть продолжены.