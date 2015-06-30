Новак: Россия продолжит поставлять газ на оккупированную территорию Донбасса
Министр энергетики России Александр Новак заявляет, что российская сторона продолжит поставлять газ на территории Донбасса, подконтрольные сепаратистам.
Об этом сказал Новак во вторник, 30 июня, после завершения трехсторонних газовых переговоров в Вене, сообщает Радио Свобода.
"Те поставки, которые осуществляются с февраля, и далее будут осуществляться. Мы поставляем топливо, это входит в общий объем по контракту", – отметил российский министр.
Читайте такжеМедведев назвал конечную цену на газ для Украины
Как сообщал УНИАН, Украина и Россия не достигли договоренностей по газовым вопросам, Европейская Комиссия продолжит поиск выхода с тем, чтобы трехсторонние переговоры могли быть продолжены.
Вместе с тем, НАК «Нафтогаз Украины» прекращает закупку газа в ОАО «Газпром», так как 30 июня завершается срок действия дополнительного соглашения между двумя сторонами, а условия дальнейшей поставки российского газа в Украину не были согласованы сегодня во время трехсторонних переговоров в Вене.