Новак: Россия продолжит поставлять газ на оккупированную территорию Донбасса

Об этом сказал Новак во вторник, 30 июня, после завершения трехсторонних газовых переговоров в Вене, сообщает Радио Свобода.

"Те поставки, которые осуществляются с февраля, и далее будут осуществляться. Мы поставляем топливо, это входит в общий объем по контракту", – отметил российский министр.

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Как сообщал УНИАН, Украина и Россия не достигли договоренностей по газовым вопросам, Европейская Комиссия продолжит поиск выхода с тем, чтобы трехсторонние переговоры могли быть продолжены.

Вместе с тем, НАК «Нафтогаз Украины» прекращает закупку газа в ОАО «Газпром», так как 30 июня завершается срок действия дополнительного соглашения между двумя сторонами, а условия дальнейшей поставки российского газа в Украину не были согласованы сегодня во время трехсторонних переговоров в Вене.