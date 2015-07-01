Новак: Россия удивлена желанием Украины получить скидку на газ в размере 30%

Об этом сообщил министр энергетики РФ Александр Новак по итогам трехсторонних переговоров по газу, пишет ТАСС.

"Это абсолютно конкурентоспособная рыночная цена в размере $247, поэтому мы очень удивлены, что Украина хотела гораздо ниже цену - это не соответствует сегодняшней рыночной конъюнктуре", - сказал министр.

Новак подчеркнул, что Россия удивлена позицией Украины и ее желанием получить скидку в размере 30% от контрактной цены. Скидка на IV квартал 2015 года, по его словам, будет рассмотрена правительством отдельно.

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ЕК может оказать помощь Украине в объеме $2,5-3 млрд, сообщил российский министр. "Еврокомиссаром назывались сегодня такие цифры как $1,6 млрд, $600 млн из ЕБРР, еще МВФ рассматривает возможность выделения средств. Общий объем - порядка $2,5-3 млрд", - сказал он.

Необходимости в трехстороннем протоколе по газу нет, считает глава Минэнерго РФ. По его словам, Россия создала все необходимые условия для закачки газа в украинские ПХГ. Украина должна закачать в ПХГ еще 7 млрд кубометров газа, сообщил Новак. В рамках текущий встречи не планировалось подписание никаких документов, отметил министр.

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Он сказал, что на сегодняшний день есть действующие контракты на транзит и на поставку газа в Украину. В соответствие с контрактом "Нафтогаза" и "Газпрома" правительство имеет возможность предоставления скидки для Украины, отметил Новак. "Дополнительно отражать в протоколе эти условия нет необходимости", - резюмировал министр.

Как сообщал УНИАН, Украина и Россия не достигли договоренностей по газовым вопросам, Европейская Комиссия продолжит поиск выхода с тем, чтобы трехсторонние переговоры могли быть продолжены.

Вместе с тем, НАК «Нафтогаз Украины» прекращает закупку газа в ОАО «Газпром», так как 30 июня завершается срок действия дополнительного соглашения между двумя сторонами, а условия дальнейшей поставки российского газа в Украину не были согласованы сегодня во время трехсторонних переговоров в Вене.