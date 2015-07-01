Крымэнерго: электроснабжение в оккупированном Крыму осуществляется в штатном режиме
В информационно-консультационном центре компании "Крымэнерго" сообщили, что электроснабжение потребителей в оккупированном Крыму в настоящее время осуществляется в обычном режиме.
Об этом сообщает ТАСС.
"Все элементы энергосистемы в Крыму работают в обычном режиме. Информации об ограничении поставок электроэнергии с территории Украины не поступало", - сообщил диспетчер.
Ранее, 30 июня, пресс-служба Минэнерго России распространила сообщение, согласно которому компания "Укрэнерго" оповестила о планируемом прекращении поставок электроэнергии в оккупированный Крым с 00:00 1 июля. Кроме того, подобное предупреждение от Объединенных электрических сетей Украины получили накануне оккупационные власти Севастополя.
Читайте такжеИнтерактивная карта захваченных оккупантами украинских предприятий в Крыму
"30 июня 2015 года в 17-39 со стороны НЭК «Укрэнерго» поступило оповещение о сокращении с 00-00 1 июля почасового планового графика сальдо-перетока «ОЭС Украины – Крым» до 0 МВт", - говорилось в сообщении российского Минэнерго.
В российском ведомстве также сообщили, что ситуация с энергоснабжением так называемого "Крымского федерального округа" находится на особом контроле Минэнерго РФ и правительственной комиссии по обеспечению безопасности электроснабжения.
Читайте такжеВ Крыму отключили электричество из-за превышения лимитов - Минэнергетики
Ранее УНИАН сообщал, что в оккупированном Крыму с 1 июля стоимость электроэнергии для населения повысится на 15%. Повысятся также и тарифы на электроэнергию для юридических лиц.