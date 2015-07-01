Анонсированного российскими властями отключения Крыма от электроснабжения не произошло

В социальных сетях жители Крыма также не подтверждают отключение электричества, сообщает Радио Свобода.

Ночью сообщалось, что энергоснабжение Крыма осуществляется в обычном режиме.

Ранее российское министерство энергетики на своем сайте утверждало, что получило из Украины уведомление о прекращении с 1 июля поставки электроэнергии в Крыму.

Читайте такжеВ оккупированном Крыму с 1 июля снова подорожает электроэнергия«30 июня 2015 года в 17:39 со стороны Национальной энергетической компании «Укрэнерго» поступило уведомление о сокращении с 00:00 1 июля планового почасового графика сальдо-перетока «Объединенная энергетическая система Украины – Крым» до 0 мегаватт», – говорится в сообщении.

В декабре 2014 года между российской компанией «Интер РАО» и украинской «Укринтерэнерго» был подписан контракт на экспорт электроэнергии из России в Украину. Стороны также договорились о бесперебойном снабжении электроэнергии до оккупированного Крыма.

Объявлению о прекращении поставки электроэнергии в Крыму предшествовали газовые переговоры в Вене между Россией, Украиной и Еврокомиссией. Москве и Киеву не удалось достичь договоренности относительно поставок российского газа в третьем квартале.