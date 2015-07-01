Финансовый кризис в Греции привел к падению цен на нефть

Мировые цены на нефть возобновили падение на фоне греческого кризиса.

Об этом сообщает Газета.Ru.

По состоянию на 8.02 по киевскому времени стоимость августовских фьючерсов на нефть марки Brent опустилась на 0,35% и составила $63,01 за баррель.

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Цена июльских фьючерсов на нефть марки WTI снизилась на 1,21%, до $58,75 за баррель.

Как сообщал УНИАН, Греция не смогла выплатить Международному валютному фонду 1,5 млрд евро, что практически означает признание дефолта по долговым обязательствам.

Министры финансов стран еврозоны решили не продолжать программу финансовой помощи для Греции.