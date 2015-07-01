Украина перестала покупать газ у России и сократила его импорт из ЕС

Украина, после безрезультатных трехсторонних газовых переговоров с Россией при посредничестве Еврокомиссии, 1 июля приостановила импорт российского газа, а также значительно сократила его покупку в ЕС.

Об этом говорится в сообщении госкомпании «Укртрансгаз».

По состоянию на сегодняшнее утро, как отметили в компании, в центральный диспетчерский департамент «Укртрансгаза» поступила заявка на импорт 13,6 млн куб. м природного газа с территории Словакии, что более чем в два раза ниже среднесуточных объемов июня.

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«По другим направлениям поставки голубого топлива для нужд украинских потребителей не осуществляются», - сообщил руководитель пресс-службы «Укртрансгаза» Максим Белявский.

По данным венгерского оператора ГТС, компании FGSZ, заявка на прокачку природного газа со стороны Украины на 1 июля отсутствует.

Как ранее сообщал УНИАН, «Нафтогаз Украины» с 1 июля прекращает закупку газа у российской компании «Газпром», так как 30 июня завершился срок действия дополнительного соглашения между двумя сторонами, а условия дальнейшей поставки российского газа в Украину не были согласованы 30 июня во время трехсторонних переговоров в Вене.

30 июня в Вене состоялись газовые переговоры на уровне министров энергетики Украины и России при участии вице-президента ЕК по вопросам Энергетического союза Мароша Шефчовича. Стороны должны были закрепить договоренности об условиях поставок газа в Украину из России, включая цену газа, а также вопросы транзита и объемов закачки. Однако предложенные Россией условия были отклонены Украиной.