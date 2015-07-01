Украина не прекращала поставки электроэнергии в оккупированный Россией Крым, сообщили УНИАН в Министерстве энергетики и угольной промышленности Украины.

«Никакой информации об отключениях у нас нет», - сказали в пресс-службе министерства.

Кроме того, сама компания «Крымэнерго» информацию о прекращении поставок электроэнергии не подтверждает.

Как сообщили УНИАН в департаменте электроэнергетики Минэнергоугля, поставки электроэнергии в Крым осуществляются согласно условиям действующего контракта.

Ранее СМИ сообщили со ссылкой на Минэнерго РФ о планах НЭК "Укрэнерго" прекратить поставки электроэнергии из Объединенной энергосистемы Украины в оккупированный Россией Крым.

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В то же время, госкомпания «Укрэнерго» опровергла информацию о предупреждении Минэнерго РФ относительно прекращения поставок электроэнергии в Крым.

«Официально сообщаем, что ГП «НЭК «Укрэнерго» не обязано предупреждать ни Министерство энергетики Российской Федерации, ни Российскую Федерацию вообще о своей деятельности в пределах Украины. Исходя из этого, 30 июня 2015 года никаких предупреждений РФ относительно прекращения поставки электроэнергии не было», - говорится в заявлении «Укрэнерго».

Также в компании добавили, что после получения от госпредприятия «Энергорынок» суточного диспетчерского графика нагрузок на 1 июля 2015 году, в котором был заложен нулевой график сальдо перетока электроэнергии в Крым, дежурный диспетчер «Укрэнерго» сообщил об этом дежурному диспетчеру Крымской энергосистемы с целью обеспечения выполнения им необходимых организационных и технических мероприятий для поддержания нулевого графика.

«ГП «НЭК «Укрэнерго» не владеет информацией относительно возможного дальнейшего снижения перетоков электроэнергии в АР Крым», - отметили в компании.

Справка УНИАН. 30 декабря 2014 года Украина и Российская Федерация подписали два контракта на поставку электроэнергии.

По данным Министерства энергетики РФ, были заключены соглашения между «Интер РАО» и «Укринтерэнерго» на экспорт электроэнергии из ЕЭС России в Объединенную энергетическую систему (ОЭС) Украины. Годовой контракт вступил в силу с 30 декабря 2014 года и предусматривает равномерный график поставок объемом до 1500 МВт. Параллельно в целях надежного и бесперебойного энергоснабжения Крыма заключено второе соглашение между дочерней структурой «Интер РАО» — Центром осуществления расчетов (ЦОР) и «Укринтерэнерго».