Россия решила снизить вдвое скидку на газ для Украины

Министр энергетики РФ Александр Новак заявил, что Россия в одностороннем порядке снижает скидку на газ для Украины в два раза с 30% до 13,92%.

Об этом он сказал в эфире телеканала Россия 24 по итогам трехсторонних газовых переговоров в Вене.

«Скидка была подписана исходя из приведения цены к тем ценам, которые действуют на сопредельных с Украиной территориях. Конечно, украинская сторона заявила, что она рассчитывала на больший размер скидки в размере порядка 30% от цены по контракту», - сказал Новак.

Министр назвал безосновательными ожидания Украины о сохранении скидки, так как в таком случае по расчетам российской стороны цена газа для Украины будет значительно ниже, чем у других стран.

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«Это не соответствует рыночной конъюнктуре и в целом мы считаем, что предоставление скидки должно быть в интересах российского государства, интересах бюджета, интересах «Газпрома» и возможности обеспечения газа украинским потребителям», - подчеркнул он.

Новак заявил, что формула расчета скидки, которая действовала ранее была сформирована при высоких ценах на нефть, при ценах, которые составляли по формуле 495 долл. за тыс. куб. м.

Глава Минэнерго РФ считает, что после падения цен на нефть и, как результат, на газ, есть основания снизить скидку.

«Украинская сторона необоснованно ожидает цен на газ ниже, чем рыночная и мы действуем в соответствии с абсолютно нормальным подходом, чтобы продавать газ по рыночным ценам», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, 1 апреля Медведев подписал постановление №295 о предоставлении Украине скидки на газ во втором квартале этого года в размере экспортной пошлины, но не более 100 долл. за тысячу кубометров. Ранее эта скидка предоставлялась по Харьковскому соглашению в замен на продления срока пребывания ЧФ РФ в Крыму, но была отменена российской стороной в одностороннем порядке после аннексии полуострова.

9 июня в "Газпроме" сообщили, что цена газа для Украины без скидки в третьем квартале составит 287,15 долл. за тысячу кубометров, в четвертом - 262,5 долл. за тысячу кубометров, и вопрос скидки обсуждается.

18 июня Новак сообщил, что скидка на газ для Украины в третьем квартале будет меньше 30%.

24 июня президент РФ Владимир Путин заявил, что при таком падении цен на нефть Россия не может предоставлять Украине скидку на газ как раньше, и цена должна быть на уровне цены для Польши.