Украина за месяц более чем на треть снизила импорт газа из России

Украина в июне 2015 года увеличила импорт природного газа из Евросоюза, по сравнению с маем 2015 года, на 5% - до 789 млн куб. м, говорится в сообщении «Укртрансгаза».

Согласно данным компании, импорт природного газа из Российской Федерации в июне сократился по сравнению с маем 2015 года на 36% - до 505,8 млн куб. м.

«В июне из Европы для нужд Украины поступило 789 млн куб. м, что на 56% больше, чем из Российской Федерации», - говорится в сообщении.

Как отметили в «Укртрансгазе», больше всего газа из ЕС импортировалось с территории Словакии - 716 млн куб. м.

Общий объем импорта природного газа в июне 2015 года сократился по сравнению с маем 2015 года на 11% - до 1,369 млрд куб. м.

Всего, как отмечают в «Укртрансгазе», за 6 месяцев текущего года из Европы для потребностей Украины было импортировано 6,3 млрд куб. м газа, а с РФ – 3,7 млрд куб. м.

В компании напомнили, что в 2014 году с территории Европы в Украину было импортировано 5,1 млрд куб. м природного газа.

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Как ранее сообщал УНИАН, Украина, после безрезультатных трехсторонних газовых переговоров с Россией при посредничестве Еврокомиссии, 1 июля приостановила импорт российского газа, а также значительно сократила его покупку в ЕС.

По состоянию на сегодняшнее утро в центральный диспетчерский департамент «Укртрансгаза» поступила заявка на импорт 13,6 млн куб. м природного газа с территории Словакии, что более чем в два раза ниже среднесуточных объемов июня.

По данным венгерского оператора ГТС, компании FGSZ, заявка на прокачку природного газа со стороны Украины на 1 июля отсутствует.