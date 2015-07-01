Газпром отказался поставлять Украине газ без предоплаты

Глава российского газового монополиста Алексей Миллер заявил, что «Газпром» без предоплаты не будет поставлять газ в Украину, какая бы ни была определена его цена.

Об этом УНИАН сообщили в управлении информации «Газпрома» со ссылкой на слова Миллера.

«Украина не заплатила за поставки газа за июль. С 10 часов утра 1 июля поставки газа «Газпромом» в Украину прекращены. «Газпром» не будет поставлять газ на Украину ни при какой цене без предоплаты», - сказал Миллер.

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Как сообщал УНИАН, в июне «Газпром» уже сообщал, что будет требовать предоплату за газ от Украины.

1 июля «Укртрансгаз» сообщил, что Украина, после безрезультатных трехсторонних газовых переговоров с Россией при посредничестве Еврокомиссии, 1 июля приостановила импорт российского газа, а также значительно сократила его покупку в Евросоюзе.