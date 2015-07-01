Брюссель надеется продолжить газовые переговоры Украины с Россией в августе и сентябре

Вице-президент Европейской Комиссии Марош Шевчович надеется, что Украина, Россия и Европейский Союз продолжат газовые переговоры на техническом уровне в августе, чтобы было возможно провести переговоры на политическом уровне уже в сентябре.

Об этом Шевчович сообщил журналистам в среду в Брюсселе по результатам газовых переговоров в Вене, которые прошли во вторник без положительного результата, сообщает собственный корреспондент УНИАН.

"У нас будет встреча на техническом уровне после летних каникул на уровне экспертов, чтобы было возможно встретиться на политическом уровне в сентябре", - сказал вице-президент ЕК, уточнив, что встреча экспертов может состояться в августе.

По словам чиновника, "несмотря на сложную природу вчерашней встречи, было очевидно, что трехсторонний формат", в котором ЕК выступает в качестве посредника, работает. "Сейчас мы будем разрабатывать дальнейшие предложения как продвигаться дальше", - подчеркнул он.

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При этом Шевчович сообщил, что как украинская, так и российская стороны заверили Брюссель в том, что транзит газа в страны ЕС будет продолжаться без перебоев. Кроме того, вице-президент отметил, что и ЕС в этом году "лучше подготовлен к любым событиям" в сфере поставок газа, чем это было в прошлом.

Как сообщал УНИАН, 30 июня в Вене состоялись газовые переговоры на уровне министров энергетики Украины и России при участии вице-президента ЕК по вопросам Энергетического союза Мароша Шевчовича. Стороны должны были закрепить договоренности об условиях поставок газа в Украину из России, включая цену газа, а также вопросы транзита и объемов закачки. Однако предложенные Россией условия были отклонены Украиной.