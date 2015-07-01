Брюссель готов помочь Киеву с финансированием закупки газа для закачки в хранилища

Вице-президент Европейской комиссии Марош Шефчович подтверждает намерение ЕК упростить переговоры с международными финансовыми институтами с целью финансирования закупки Украиной необходимых объемов газа для закачки в подземные газовые хранилища.

Об этом он сказал в среду в Брюсселе, сообщает собственный корреспондент УНИАН.

По словам Шефчовича, по состоянию на сегодняшний день уровень газа в ПХГ составляет около 12 млрд. кубических метров.

"Согласно оценке ЕК, нам нужно будет примерно около 19 млрд. кубических метров газа. Те 7 млрд., которые остаются, Украина может заполнить за три с половиной месяца или российскими поставками, или за счет реверса. Мы готовы помочь украинцам и упростить обсуждение с международными финансовыми институтами, чтобы гарантировать, что будет необходимое решение о финансировании газа", - сказал вице-президент.

Шефчович подтвердил, что цена на российский газ для Украины остается камнем преткновения.

"Цена, как вчера нас информировал российский министр, была 247,18 (долларов за тыс. куб. м - УНИАН). Он сказал, что они привели скидку экспортной пошлины в соответствие с ценой на газ в регионе, и он назвал цену в Польше. Эта цена была предложена, и эта цена для украинской стороны была неприемлема", - констатировал чиновник.

Отвечая на вопрос о влиянии санкций ЕС в отношении «Газпрома» на ход переговоров, Шефчович отметил, что этот аспект в ходе ни двусторонних, ни трехсторонних переговорах не поднимался.

"У меня нет ощущения, что они (санкции) влияют на переговоры", - считает он.

В повестке дня переговоров, по словам Шефчовича, остаются все те же вопросы, которые и были: цена на газ, необходимые объемы газа в ПХГ и упрощение финансовой поддержки Украины.

"Эти вопросы обсуждались несколько раз на экспертном уровне. После последних переговоров, которые состоялись несколько недель назад на экспертном уровне, мы считали, что будет возможным решить разногласия. Сейчас мы готовы пройти последнюю милю и достичь договоренностей относительно протокола", - отметил вице-президент ЕК.

Кроме того, также продолжают оставаться разногласия и относительно продолжительности договоренностей, которые будут закреплены в протоколе.

"ЕК была готова закрыть период до завершения следующего отопительного сезона, были также разногласия и по законодательной природе документа, была разница по механизму относительно цены. Это будут вопросы, с которыми мы должны разобраться на следующей встрече экспертов", - детализировал он.

По словам вице-президента, сейчас ЕК планирует поддерживать контакты с обеими сторонами. "Я также информировал президента ЕК Юнкера относительно вчерашних результатов", - добавил Шефчович.

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Как сообщал УНИАН, сегодня Украина приостановила импорт газа из РФ и значительно сократила его закупку в странах ЕС.