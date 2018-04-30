Газовая война с Россией: время играет в пользу Украины

Очередной раунд газовых переговоров в Вене, который проходил в уже традиционном трехстороннем формате Украина-ЕС-Россия, завершился безрезультатно – компромисс не был достигнут. И такой итог встречи «тройки» был ожидаемым. Все заявления Москвы в преддверии переговоров, а они озвучивались исключительно первыми лицами государства – президентом, премьером, но никак не «Газпромом», говорили о том, что диалог не будет вестись на экономической основе - исключительно на политическом уровне. Кремль продолжает, как и прежде, использовать газ в качестве прессинга в отношении Украины, считая, что ставит нашу страну в безвыходное положение и компрометирует в глазах Европы. Россия никак не хочет понять, что ситуация коренным образом изменилась и Украина теперь может ответить на все спровоцированные Кремлем вызовы. Что и произошло.

Украина отклонила условия России – скидка на третий квартал в 40 долларов, до цены 247 долларов за 1 тыс. кубометров, то есть, стоимость топлива остается, как и во втором квартале. Наша страна настаивает на дисконте не менее 30% от контрактной стоимости газа и на разрешении всех спорных моментов до конца 1-го квартала 2016 года, до выводов по искам сторон Стокгольмского арбитража.

В этой связи «Нафтогаз» с 1 июля прекратил закупку газа у «Газпрома», так как 30 июня перестало действовать дополнительное соглашение по «зимнему пакету». Транспортировка газа европейским потребителям будет осуществляться в полном объеме и в соответствии с контрактными условиями.

«Эффективное решение газового вопроса с Россией должно быть трехсторонним, обязывающим и фиксирующим временные соглашения по всем спорным вопросам, как минимум, до конца 1-го квартала 2016 года. Решение, которое позволит обеспечить надежность поставок российского газа в Украину и ЕС до завершения судебных разбирательств между сторонами в Стокгольме, должно зафиксировать временные договоренности по всем вопросам, по которым у сторон есть разногласия», - заявили в «Нафтогазе».

Россия отказалась подписывать трехсторонний протокол, который был выстроен по принципу «зимнего пакета», оформленного в Брюсселе в октябре 2014 года и продемонстрировавшего свою эффективность в обеспечении стабильности поставок российского газа в отопительный сезон 2014-2015 годов.

Но уже на следующий день после переговоров – 1 июля Россия решила усилить давление на вышедшую из-под контроля Украину.

Министр энергетики РФ Александр Новак заявил, что РФ в одностороннем порядке снижает скидку на газ в два раза - с 30% до 13,92%, иначе стоимость топлива для нашей страны будет значительно ниже, чем для соседних государств. А это, по словам Новака, «не в интересах российского государства, интересах бюджета, интересах «Газпрома». Причем газ будет поставляться только по предоплате.

Аргументы не в пользу «Газпрома»

С газпромовскими расчетами рыночной цены можно смело спорить. Кстати, в начале июня глава Минэнерго Украины Владимир Демчишин заявил, что цена на российский газ для нашей страны должна быть в пределах 205 долларов и Украина будет на этом настаивать. И с этим нельзя не согласиться.

В текущем году стоимость газа падает пропорционально снижению цены нефти, практически двукратному. Соответственно, в третий и четвертый квартал реальная цена газа для Украины, без выкрутасов «Газпрома», должна быть в районе 200 долларов. Причем это соответствует европейской тенденции. На стоимость газа также оказывает давление большой объем запасов топлива в европейских хранилищах из-за относительно теплой зимы 2014-2015 гг.

Если летом 2014 года цена газа на споте была ниже 200 долларов, а стоимость нефти превышала 100 долларов, то этим летом может состояться откат по ценам на газ к уровню начала 2000-х годов. Причем «Газпром» это осознает, он уже не раз снижал цены для европейских потребителей, и дальше продолжит это делать.

Согласно макроэкономическому прогнозу Минэкономразвития РФ на 2016-2018 годы, который был сделан еще весной и сейчас в планах его пересмотр, цена российского газа в 2016 году снизится до 185-190 долларов за тысячу кубометров с 235-240 долларов в 2015 году. Это происходит потому, что все контракты «Газпрома» привязаны к цене нефти, а свою «вековую» стратегию монополист менять не хочет.

Генеральный директор Центра исследований энергетики (EIR Center, Украина) Александр Харченко считает, что позиция Украины абсолютно оправдана, на сто процентов отражает то, что наша страна должна была делать последние 12 лет.

«Наконец-то команда, которая ведет переговоры, заняла правильную позицию - когда Украина говорит, что мы не будем покупать газ, а посмотрим, как вы его будете запихивать назад в месторождения. И до тех пор, пока не предложите нам адекватную цену, которая нас устроит, исходя из цены на европейском споте и стоимости транспортировки, мы не будем покупать ваш газ. И это – самая правильная позиция, которую я могу себе представить в отношениях с «Газпромом», - подчеркнул эксперт.

Президент Центра «Стратегия ХХІ» Михаил Гончар считает, что если звучат подобные заявления «Газпрома», то Украина вполне может отказаться от его услуг. «Технические возможности по реверсным поставкам позволяют полностью покрыть наши потребности импортом газа из Европы. Мы пока это не делаем потому, что исходим из компромиссных решений, достигнутых в формате Украина-ЕС-Россия. Но мы учитываем, кем является на сегодня Россия, – агрессор. И если она снова начинает активизировать свою агрессию, то мы можем продемонстрировать свою способность обойтись без «Газпрома». И минувший год в этом смысле показателен – 180 дней мы практически не пользовались российским газом. И ничего страшного не произошло», - отметил Гончар.

Действительно, в настоящее время импорт газа в Украину примерно на 55% обеспечивается за счет реверса из Европы, а на 45% – за счет поставок из России. Это соответствует принятому закону о рынке газа, которым Украина фактически имплементировала Третий энергопакет ЕС, призванный ликвидировать монополизм на энергорынке. Еще 13-15 млн куб. м ежедневно закачивается газа украинского происхождения. К тому же, Украина постоянно сокращает потребление газа - в апреле Кабинет министров утвердил прогнозный баланс газа на 2015 год с общими объемами потребления 40 млрд кубометров и импорта 25 млрд кубометров. Таким образом, мы можем спокойно довести до минимума закупку российского газа, что невыгодно Москве, т.к. наша страна является крупнейшим импортером российского топлива. При этом РФ и так еле сводит концы с концами на фоне санкций Запада и рецессии в экономике. Но, видимо, политика в Кремле играет намного значимей роль, чем экономическая целесообразность.

Финансовая сторона газового вопроса

Самая большая проблема для Украины не в газе, а в деньгах на его закупку. Россия настаивает, чтобы наша страна закачала в свои хранилища 19 млрд кубов газа. Демчишин заявлял, что мы готовы это сделать, но не считаем такие объемы «критически необходимыми» - достаточно и 16 млрд кубов (сейчас в наших ПХГ порядка 12 млрд кубометров). И при условии помощи ЕС.

«Говорить о 19 млрд кубометров можно только с точки зрения экономических условий – если цена будет меньше 200 долларов, и мы получим поддержку от европейского банка», – сказал Демчишин.

В преддверии венских переговоров – 25 июня главный советник председателя правления «Нафтогаза» Сергей Алексеенко заявил, что госэнергохолдинг не сможет своими силами финансировать закачку газа в подземные хранилища для прохождения следующего отопительного сезона и гарантии бесперебойного транзита «голубого топлива» в ЕС.

В тот же день премьер-министр Арсений Яценюк призвал правительства стран «Большой семерки» помочь Украине решить этот вопрос.

«Нафтогаз» уже в течение полугода ведет переговоры с европейскими партнерами о предоставлении Украине кредита на закупку и закачку газа в объеме порядка 1,5 млрд евро для прохождения отопительного сезона 2015-2016 годов.

Еврокомиссия заявляла о намерении помочь, но конкретики в этом вопросе пока нет. Возможно, ясность внесут результаты венских переговоров. По крайней мере, 30 июня ЕК заявила, что продолжит поиск выхода для продолжения диалога сторон.

«…Встреча показала, что стороны еще остаются далеко друг от друга. Мы договорились, что Комиссия будет выдвигать идеи, чтобы подготовить следующие шаги, чтобы смогли произойти следующие консультации. Мы используем лето, чтобы начать подготовку к следующему зимнему сезону», - сказал вице-президент ЕК Марош Шевчович. Он также еще раз уверил, что ЕК попытается упростить переговоры Украины с международными финансовыми институтами по вопросу закачки газа в ПХГ.

И выход Европе искать придется в ускоренном режиме – «Нафтогаз» не только прекратил с 1 июля закупку российского газа, но и импорт реверсного. А это неминуемо коснется ЕС. Кстати, с мая закупки европейского топлива только росли, особенно по словацкому маршруту. Всего, по данным «Укртрансгаза», за 6 месяцев текущего года из Европы было импортировано 6,3 млрд куб. м газа, а с РФ – 3,7 млрд куб. м.

Снижение Украиной объемов импорта газа из ЕС Гончар связывает исключительно с отсутствием у «Нафтогаза» достаточных средств на его закупку. «Весь вопрос в деньгах. Есть деньги – есть закупки, нет денег – нет закупок», - сказал эксперт.

Директор энергопрограмм Центра мировой экономики и международных отношений НАН Украины Валентин Землянский в финпомощи ЕС сомневается. «Сильно сомневаюсь, прошлой зимой уже обещали помочь, ничем это не закончилось», - пояснил он свою позицию.

Харченко считает, что в вопросе финансирования закачки газа должны разбираться исключительно «Газпром» и ЕС, Украина может только спокойно наблюдать за процессом.

«По цене Украина занимает правильную позицию. По организации финансирования есть много разных версий. Во что сейчас упирается европейская сторона – в необходимость оплатить газ, который закачивается в украинские хранилища и который не используется зимой для нужд Украины, а лишь используется для того, чтобы поддержать транзит российского газа в Европу. Так кто должен за него платить – точно не Украина. И пусть теперь Европа с «Газпромом» разберутся, кто за него заплатит. С какой стати Украина должна замораживать 1,5 млрд долларов в ПХГ, если она практически его не использует», - подчеркнул эксперт.

Еврокомиссия надеется, что газовые переговоры на техническом уровне состоятся в августе, на политическом - в сентябре.

«У нас будет встреча на техническом уровне экспертов после летних каникул, чтобы было возможно встретиться на политическом уровне в сентябре», - сказал вице-президент ЕК Шевчович, уточнив, что встреча экспертов может состояться и в августе.

Остается только дождаться, как теперь Европа и Россия будут решать проблему закачки газа, которую столько десятилетий громоздили на плечи Украины.

Нана Черная (УНИАН)