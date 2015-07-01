Демчишин готов продолжать переговоры - ждет от России обоснованной цены на газ

Украина готова продолжать переговоры по условиям поставок газа из Российской Федерации при условии предложения обоснованной и экономически выверенной цены на российский газ, а также понятной формулы на весь период отопительного сезона 2015 - 2016 гг.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства энергетики и угольной промышленности со ссылкой на министра Владимира Демчишина.

"Предлагаемая российской стороной формула расчета цены на газ не является ни обоснованной, ни экономически выверенной. По состоянию на сегодня нам безапелляционно предлагают цену, которая выше цены реверсных поставок из Европы. Мы же прекрасно понимаем, что российский газ на восточной границе должен быть дешевле, ведь не учитывается стоимость транзита", - заявил Демчишин.

Министр подчеркнул, что украинская делегация открыта для обсуждения и надеется на продолжение дискуссии при содействии европейских партнеров для достижения взаимовыгодного решения по закупке газа Украиной на весь период отопительного сезона 2015-2016 гг.

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Как сообщал УНИАН, 30 июня в Вене состоялись газовые переговоры на уровне министров энергетики Украины и России при участии вице-президента ЕК по вопросам Энергетического союза Мароша Шевчовича. Стороны должны были закрепить договоренности об условиях поставок газа в Украину из России, включая цену газа, а также вопросы транзита и объемов закачки. Однако предложенные Россией условия были отклонены Украиной.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев 30 июня заявил, что конечная цена для Украины на газ из РФ в третьем квартале с учетом скидки составит 247,18 долл. за тысячу кубометров. Таким образом, скидка составит только 39,97 долл. за тысячу кубометром, или 13,92%.

«Нафтогаз Украины» с 1 июля прекратил закупку газа у российской компании «Газпром».