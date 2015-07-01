Миллер: цену газа для Украины будем считать по контракту, скидка - "суверенное право России"

Об этом УНИАН сообщили в управлении информации «Газпрома» со ссылкой на заявление Миллера.

«Размер экспортной таможенной пошлины на поставку газа в Украину может определяться поквартально решением правительства РФ. И это является суверенным правом России", - сказал он.

По словам Миллера, все условия поставки газа в Украину в июле определены действующим контрактом от 2009 года и действующими дополнениями к нему и не требуют никаких дополнительных согласований с кем бы то ни было.

«Цена на газ для Украины определяется на основании формулы, установленной в контракте. «Газпром» не вносил и не будет вносить никаких изменений в механизм ценообразования для поставок газа на Украину до конца 2019 года», - заявил Миллер.

Как сообщал УНИАН, 30 июня в Вене состоялись газовые переговоры на уровне министров энергетики Украины и России при участии вице-президента ЕК по вопросам Энергетического союза Мароша Шефчовича. Стороны должны были закрепить договоренности об условиях поставок газа в Украину из России, включая цену газа, а также вопросы транзита и объемов закачки. Однако предложенные Россией условия были отклонены Украиной.

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Премьер-министр России Дмитрий Медведев 30 июня заявил, что конечная цена для Украины на газ из РФ в третьем квартале с учетом скидки составит 247,18 долл. за тысячу кубометров. Таким образом, скидка составит только 39,97 долл. за тысячу кубометром, или 13,92%.

Таким образом, Россия снизила скидку на газ для Украины с 30% от цены, высчитанной по формуле согласно контракту, до 13,92%.

«Нафтогаз Украины» с 1 июля прекратил закупку газа у российской компании «Газпром».