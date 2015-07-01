В Еврокомиссии раскритиковали планы России по строительству новых газопроводов

Вице-президент Европейской комиссии Марош Шефчович раскритиковал планы России по строительству новых трубопроводов для поставки газа в Европу в то время, когда Евросоюз сокращает его потребление.

Как передает собственный корреспондент УНИАН, об этом он сказал в среду на пресс-конференции в Брюсселе.

Вице-президент ЕК напомнил, что в последнее время Россия выходит с рядом предложений по строительству новых трубопроводов, таких как "Турецкий поток", "Северный поток".

"Уже сейчас мы используем (мощности - УНИАН) инфраструктуры для поставок газа меньше чем на 60%. Нужно ли нам строить очень дорогую инфраструктуру, которая удвоит возможности поставки газа в Европу? Нужно ли это нам, когда нам уже известно, что в 2030 году Европа будет нуждаться примерно в 380-450 млрд кубометрах. Кто будет платить за такую инфраструктуру?" - сказал он.

"В то же время, когда мы говорим о регуляторном режиме, в Еврокомиссии есть обязанность гарантировать, что все правила ЕС уважаются. Нам нужна очень рациональная дискуссия по этому поводу с российскими партнерами и европейскими газовыми компаниями", - отметил вице-президент ЕК.

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Как сообщал УНИАН, Россия планирует завершить строительство двух ниток «Северного потока-2» до конца 2019 года, к моменту окончания срока действия транзитного договора с Украиной.