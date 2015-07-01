Запорожская АЭС начнет использовать американское топливо Westinghouse в 2016 году

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам заместитель главного инженера по ядерной и радиационной безопасности станции Александр Игнатченко.

«Загрузку (топлива Westinghouse - УНИАН) планируем в следующем году на 5-й энергоблок», - сказал Игнатченко.

По его словам, сейчас на станции используется исключительно российское топливо. Загрузка топлива компании Westinghouse будет проводиться после изъятия из реактора отработавших тепловыделяющих сборок.

При этом Игнатченко рассказал, что в этом году была обнаружена одна негерметичная топливная сборка российского производства, тогда как на протяжении последних двух лет таких случаев не наблюдалось.

Как сообщал УНИАН, сотрудничество государственного предприятия НАЭК «Энергоатом» с Westinghouse было начато в рамках межправительственного соглашения между США и Украиной от 2000 года по квалификации ядерного топлива для Украины и продолжено в рамках коммерческого контракта, подписанного в 2008 году. «Энергоатом» развивает сотрудничество с Westinghouse с целью диверсификации поставок ядерного топлива для украинских АЭС.

В марте текущего года Южно-Украинская АЭС успешно выполнила загрузку модернизированного топлива ТВС-WR производства американско-японской компании Westinghouse на третьем энергоблоке. В апреле ЮУАЭС подключила данный блок к энергосети страны.

Справка УНИАН. Запорожская АЭС – крупнейший энергетический объект в Украине и Европе с установленной мощностью 6 000 МВт. На ЗАЭС эксплуатируются 6 энергоблоков мощностью 1 млн кВт каждый. Первый энергоблок был введен в эксплуатацию в 1984 году, второй – в 1985 г., третий – в 1986 г., четвертый – в 1987 г., пятый – в 1989 г., шестой – в 1995 году. Начиная с 1984 года вклад Запорожской АЭС в энергетику страны возрос с 2 до 22%.