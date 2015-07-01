Запорожская АЭС в 2016 году продлит срок эксплуатации двух энергоблоков

Запорожская атомная электростанция намерена в 2016 году продлить лицензию на эксплуатацию первого и второго энергоблоков в связи с завершением проектного срока их эксплуатации, который составляет 30 лет.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам заместитель главного инженера по продлению сроков эксплуатации станции Владимир Иванов.

По его словам, действие лицензии на эксплуатацию первого блока заканчивается 23 декабря текущего года, а второго энергоблока – 19 февраля 2016 года.

«На первом и втором блоке незначительная по времени разница (окончания срока эксплуатации – УНИАН). Именно поэтому мы параллельно ведем работу по обоснованию возможности продления их эксплуатации», - сказал Иванов.

При этом он подчеркнул, что стоимость работ по продлению лицензий составляет около 350 млн долл., тогда как строительство нового энергоблока обходится в 6 млрд долл.

Вместе с тем, Иванов сообщил, что энергоблок №1 после окончания действия лицензии планируется отключить для проведения ремонтных работ.

«Планируемый срок ремонта – 126 суток», - добавил заместитель главного инженера.

Иванов также сообщил, что станция выполняет все необходимые работы по обоснованию безопасности данных энергоблоков для окружающей среды. В частности, на сайте ЗАЭС опубликованы результаты экологического аудита, с которым могут ознакомиться все заинтересованные лица.

«Там полностью показано, что никакого влияния на окружающую среду наша станция не оказала», - отметил Иванов.

Как сообщал УНИАН, госкомпания «Энергоатом», являющаяся оператором всех действующих атомных станций Украины, считает своей главной задачей продление срока службы действующих атомных блоков, а не строительство новых.

В планах компании – за 6 лет продлить срок эксплуатации 9 из 15 энергоблоков, поскольку до 2020 года у них заканчивается проектный срок службы.

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Справка УНИАН. Запорожская АЭС – крупнейший энергетический объект в Украине и Европе с установленной мощностью 6 000 МВт. На ЗАЭС эксплуатируются 6 энергоблоков мощностью 1 млн кВт каждый. Первый энергоблок был введен в эксплуатацию в 1984 году, второй – в 1985 г., третий – в 1986 г., четвертый – в 1987 г., пятый – в 1989 г., шестой – в 1995 году. Начиная с 1984 года вклад Запорожской АЭС в энергетику страны возрос с 2% до 22%.