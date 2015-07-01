Российская нефть подешевела почти в два раза

Средняя за июнь цена на нефть марки Urals, основной товар российского экспорта, снизилась в текущем году в 1,77 раза по сравнению с прошлым годом и составила 61,35 доллара за баррель.

Об этом сообщил эксперт Минфина РФ Александр Сакович, передают РИА Новости.

В июне 2014 года средняя цена нефти Urals составляла 108,93 доллара за баррель.

За январь-июнь текущего года средняя цена нефти составила 56,99 доллара на баррель против 107,28 доллара за аналогичный период прошлого года.

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Прогноз Минэкономразвития РФ на текущий год исходит из того, что спад российской экономики составит 2,8% при цене на нефть в 50 долларов за баррель.

В 2014 году среднегодовая цена нефти Urals сложилась на уровне 97,6 доллара за баррель, снизившись к показателю предыдущего года на 9,53%. Экономика РФ в прошлом году, по оценке Минэкономразвития, выросла на 0,6%.