"Укрэнерго" заявляет, что не обязано предупреждать Россию о своей деятельности в пределах Украины

Исходя из этого, 30 июня никаких предупреждений в РФ относительно прекращения поставки электроэнергии в Крым не было.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы компании.

Отмечается, что 1 июля в СМИ появилась информация о том, что «Укрэнерго» предупредило Минэнерго РФ о прекращении поставок электроэнергии из объединенной энергосистемы Украины в Крыму.

Также в компании подчеркнули, что «Укрэнерго» работает исключительно в правовом поле.

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Так, после получения от ГП «Энергорынок» суточного диспетчерского графика нагрузок на 01.07.2015, до которого был заложен нулевой график сальдо перетока электроэнергии в АР Крым, дежурный диспетчер ГП «НЭК «Укрэнерго» сообщил об этом дежурному диспетчеру Крымской ЭС с целью обеспечения выполнения им необходимых организационных и технических мероприятий для поддержания нулевого графика.

ГП «НЭК «Укрэнерго» не владеет информацией относительно возможного дальнейшего снижения перетоков электроэнергии в АР Крым.

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Как сообщал УНИАН, в Министерстве энергетики и угольной промышленности Украины сообщили, что Украина не прекращала поставки электроэнергии в оккупированный Россией Крыма.

После появления информации об отключении в информационно-консультационном центре компании "Крымэнерго" сообщили, что электроснабжение потребителей в оккупированном Крыму в настоящее время осуществляется в обычном режиме.