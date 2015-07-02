Электричество Крыму так и не отключили, но "власти" Севастополя упрямо готовят генераторы

Об этом заместитель российского "губернатора" Севастополя Алексей Еремеев сказал на совещании с управлением городского МЧС по ситуации с энергообеспечением города, сообщает Крым.Реалии со ссылкой на пресс-службу "правительства Севастополя".

«В ночь на первое июля отключение электроэнергии на территории Севастополя не произошло, но вероятность обесточивания города сохраняется. Поэтому губернатор Севастополя Сергей Меняйло поручил всем профильным структурам проконтролировать полную готовность дизельных генераторов Севастополя в случае частичного или полного отключения электроэнергии», – сказал он.

По словам начальника Главного управления МЧС по Севастополю Сергея Клименко, все службы обеспечения жизнедеятельности города находятся в полной готовности для стабилизации ситуации в городе в случае отключения города от электроснабжения.

Читайте такжеАнонсированного российскими властями отключения Крыма от электроснабжения не произошлоРанее Министерство энергетики Российской Федерации заявило о получении предупреждения от Украины о прекращении поставок электроэнергии в оккупированный Крым с 1 июля. В свою очередь, компания «Укрэнерго» заявила, что такого не было: она лишь предупредила крымских диспетчеров о возможных сбоях.

В Министерстве энергетики и угольной промышленности Украины подтвердили, что поставки на полуостров не прекращались. Позже и в Минэнерго России сообщили, что электроснабжение полуострова осуществляется без сбоев, а появление информации об остановке электроснабжения назвали «техническим сбоем».