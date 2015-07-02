Цены на нефть растут после резкого обвала накануне

На мировых торгах в четверг, 2 июля, цены на нефть растут после резкого падения накануне, вызванного первым за несколько месяцев повышением запасов нефти в США и финансовым кризисом в Греции, передает Reuters.

Так, с начала торгов фьючерсы на Brent подорожали на $0,22, до $62,23 за баррель, а фьючерсы на WTI - на $0,08, до $57,04.

В среду нефть Brent подешевела на 2,5 процента, а с начала мая, когда на рынке началась тенденция к спаду, цена снизилась более чем на 8 процентов.

Читайте такжеРоссийская нефть подешевела почти в два разаАмериканский эталон WTI в среду подешевел на 4,2 процента, так как запасы нефти в США, по данным Управления энергетической информации, на прошлой неделе выросли на 2,4 миллиона баррелей. Это было первым повышением по итогам недели с апреля.

Запасы нефти в США выросли за счет повышения добычи. Производство в апреле повысилось на 9.000 баррелей в сутки до 9,7 миллиона, что стало максимальным показателем с мая 1971 года.

ОПЕК в июне увеличила добычу нефти до трехлетнего максимума, в основном за счет Ирака и Саудовской Аравии.