Украина сейчас получает газ только из Словакии

Украина, после безрезультатных трехсторонних газовых переговоров с Россией при посредничестве Еврокомиссии и прекращения с 1 июля импорта российского газа, по состоянию на 2 июля продолжает импорт углеводородов только из Словакии, говорится в сообщении госкомпании «Укртрансгаз».

«По оперативной информации Центрального диспетчерского департамента, по состоянию на сегодняшнее утро, природный газ для потребностей отечественных потребителей импортируется по словацкому газотранспортному коридору в режиме 13,9 млн куб. м в сутки», - говорится в сообщении.

Как отметили в «Укртрансгазе», за прошедшие сутки в газотранспортную систему Украины поступило около 54 млн куб. м от газодобывающих компаний, а общее суточное потребление природного газа составляет 32,6 млн куб. м.

«За вчерашний день газовые хранилища пополнились почти на 30 млн куб. м топлива», - отмечается в сообщении.

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«За 1 июля для потребителей Европы и Молдовы через украинскую газотранспортную систему было транспортировано 227,0 млн куб. м голубого топлива, все заявки выполнены в полном объеме», - добавили в компании.

Как ранее сообщал УНИАН, 30 июня в Вене состоялись газовые переговоры на уровне министров энергетики Украины и России при участии вице-президента ЕК по вопросам Энергетического союза Мароша Шефчовича. Стороны должны были закрепить договоренности об условиях поставок газа в Украину из России, включая цену газа, а также вопросы транзита и объемов закачки. Однако предложенные Россией условия были отклонены Украиной.