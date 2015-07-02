ЕБРР готов поддержать Украину в поставках газа из ЕС - президент банка

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам президент Европейского банка реконструкции и развития Сума Чакрабарти.

"В прошлом году мы оказали поддержку в организации реверса из Словакии. В этом году мы заинтересованы принять участие в подобных проектах совместно с другими международными институтами, к примеру, Всемирным банком, чтобы помочь организовать поставки газа из ЕС", – сказал он.

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Банкир также подчеркнул, что ЕБРР располагает обширным опытом в направлении приватизации во многих странах региона, поэтому его помощь в этой сфере будет эффективной.

"Мы готовы предоставить Украине поддержку в вопросе приватизации, как я и сказал президенту. Но мы должны четко понимать, что будет продаваться, как это будет происходить и в какое время", – отметил Чакрабарти.