Запорожская АЭС за 14 лет на треть заполнила хранилище для отработавшего ядерного топлива

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал исполняющий обязанности заместителя начальника отдела ядерной безопасности станции Виктор Лапченко в ходе круглого стола, который проходил на территории ЗАЭС.

«Наше хранилище рассчитано на установку и хранение 380 контейнеров… Уже установлено 129 контейнеров», - сказал Лапченко, уточнив, что первый контейнер был установлен в 2001 году.

По его словам, отработавшее топливо загружается в контейнер только после его выдержки в течении 3-5 лет в специальных приреакторных бассейнах, в которых топливо снижает свою теплоотдачу.

Лапченко отметил, что обеспечение безопасности хранилища осуществляется на необходимом уровне, а температурный режим отработавших ТВС находится в стабильном состоянии независимо от погодных условий, при этом для хранения топливо не должно иметь какие-либо повреждения.

Также замначальника отдела рассказал, что ежегодно на хранилище отправляется около 12-14 контейнеров, в каждом из которых находится по 24 сборки отработавшего топлива. При этом он сообщил, что технология СХОЯТ была куплена у американской компании Duke Engineering, а все оборудование для хранилища производится на украинских мощностях. Проектный срок эксплуатации СХОЯТ составляет 50 лет.

Вместе с тем Лапченко подчеркнул, что в будущем может приниматься решение о дальнейшем хранении ТВС либо же их переработке, поскольку при внедрении новых технологий в мировой атомной отрасли из отработавшего топлива можно будет извлечь ценные материалы, которые будут использованы при производстве нового топлива.

В то же время, начальник управления лицензирования действующих ядерных установок, государственный инспектор по ядерной радиационной безопасности Государственной инспекции ядерного регулирования Украины Валерий Бугай сообщил, что СХОЯТ полностью выполняет свои функции, а также обеспечивает ядерную радиационную безопасность.

«За время эксплуатации хранилища не было выявлено нарушений норм и требований безопасной эксплуатации», - отметил Бугай.

Справка УНИАН. Запорожская АЭС – крупнейший энергетический объект в Украине и Европе с установленной мощностью 6 000 МВт. На ЗАЭС эксплуатируются 6 энергоблоков мощностью 1 млн кВт каждый. Первый энергоблок был введен в эксплуатацию в 1984 году, второй – в 1985 г., третий – в 1986 г., четвертый – в 1987 г., пятый – в 1989 г., шестой – в 1995 году. Начиная с 1984 года вклад Запорожской АЭС в энергетику страны возрос с 2% до 22%.