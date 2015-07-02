Американцы хотят помочь Украине наладить собственную переработку урана

Американская компания ConverDyn изучает возможность создания в Украине производства по изготовлению гексафторида урана, что является составной частью ядерного топливного цикла.

Об этом говорится в сообщении государственного концерна «Ядерное топливо».

«На сегодняшний день компания ConverDyn заинтересована в сотрудничестве с украинскими предприятиями в сфере предоставления услуг по конверсии урана для нужд атомной энергетики Украины», - говорится в сообщении.

В госконцерне отметили, что 23 июня 2015 года в Киеве прошла встреча представителей американской компании и руководства «Ядерное топливо».

«Во время встречи стороны рассмотрели вопросы потенциальной возможности совместного создания в Украине производственных мощностей по изготовлению гексафторида урана», - сказано в сообщении.

Справка УНИАН. На сегодняшний день более 95% ядерного топлива для украинских АЭС импортируется из России. Также Россия обладает монопольным положением по обогащению урана для нужд Украины.

Украина, стремясь диверсифицировать источники поставок энергоресурсов, реализует программу по внедрению ядерного топлива американской компании Westinghouse на ядерные энергоблоки с реакторами ВВЭР.

Читайте такжеЗапорожская АЭС начнет использовать американское топливо Westinghouse в 2016 годуКроме этого, госкомпания «Энергоатом», оператор всех действующих АЭС в Украине, весной 2015 года подписала с французской энергетической компанией AREVA контракт на поставки обогащенного урана, что также позволит диверсифицировать поставки ядерных материалов для украинских АЭС.

Гексафторид урана широко используется при обогащении урана.

Ядерный топливный цикл - это цепочка производственных процессов, начиная от добычи урановой руды и кончая удалением радиоактивных отходов после отработки топлива в ядерных реакторах электростанций.

Украина на сегодняшний день ведет лишь добычу урана и отправляет его на дальнейшую переработку в Россию.